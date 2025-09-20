Б ившият футболист на ЦСКА Даниел Моралес временно ще поеме треньорските задължения в дублиращия отбор на тима, съобщиха "червените" на официалната си страница в интернет. Бразилецът заема мястото на назначения преди броени дни Валентин Илиев, който по спешност бе пратен начело на първия отбор за предстоящия мач с Ботев Враца след днешното уволнение на Душан Керкез.

НАЙ-ПОСЛЕ! КЕРКЕЗ СКЛОНИ ДА СИ ОТИДЕ

"Поради ангажимента на Валентин Илиев и неговия щаб с първия тим на ЦСКА, вторият ни отбор ще бъде воден от бившия футболист и треньор на "армейцит"“ Даниел Моралес. Следващият двубой на ЦСКА II е на 23 септември (вторник) от 17:00 часа като домакин на Етър от деветия кръг на Втора професионална лига", заявиха от ЦСКА.

Треньорската кариера на Моралес стартира през 2013 година в школата на Литекс Ловеч, а след това той премина през различни позиции и в ЦСКА. Като старши треньор той е водил Ботев Враца, Беласица и третия отбор на ЦСКА 1948, а интересното е, че през лятото на тази година той бе назначен за главен методист в Ботев Враца - отбора, срещу който играе ЦСКА в понеделник.

