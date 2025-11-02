"Беше оспорван мача между два отбора, които се борят за местата в челото. Играхме добре като желание", коментира Илиан Илиев след 0:0 с Лудогорец. "Втората част игрово бе по-добра за нас. Винаги като има смяна на треньор, има и импулс. Играеха по-атакуващо и ни затрудниха, прескачаха нашата преса на моменти и ни създаваха проблеми. Компенсирахме със сърце. Имаше няколко чисти ситуации, които трябваше да отбележим. Двубоят бе оспорван и с много битки. Съжалявам, че не успяхме да победим, но Лудогорец също сигурно съжалява", отчете той.

"Не се представихме напълно добре в защита, но трябва да отдадем и заслуженото на атакуващите хора на противника. Съдията не отговаряше на нивото на мача. Трябва да се слагат адекватни арбитри. И ние, и Лудогорец сигурно имат претенции към съдията. В световния футбол се фаворизира да има авантаж, а съдията спря наша чиста атака. Трябва да показваме повече с топка в крака", каза още Илиев.

"За всеки един отбор е добре да има двама стабилни вратари. Тази година разполагаме с това. Не отбелязваме положенията ни. Има го и това във футбола. Трябва да реагираме адекватно на играта на противниковите отбори. ЦСКА 1948 има доста широчина в състава и играят с настроение. Нямат обремененост от публика. Трябва да се подобрим ние и да имаме повече самочувствие пред гола", завърши Илиан Илиев