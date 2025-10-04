М онтана приема днес на "Огоста" Черно море, а това ще е и първи сблъсък на Анатоли Нанков и Илиан Илиев като треньори. Двамата обаче имат история като футболисти, след като дълги години бяха сред най-добрите играчи в родния елит. За първи път те са един срещу друг на терена през далечната 1989 година, когато на 6 май Черно море на Илиан Илиев приема Дунав, в който играе Нанков. Срещата завършва 2:2, а в нея наставникът на Черно море вкарва първия си гол в "А" група. В края на месец октомври същата година треньорът на Монтана вече е в Славия. "Белите" побеждават Черно море с 2:0, а това се оказва първият и единствен успех на Нанков над Илиан на терена. На 23 ноември 1991 година Илиев вече е в Левски, а Нанков - в ЦСКА. Двамата стават част от Вечно дерби, което завършва 2:1 за "сините". Илиан е главно действащо лице в мача, след като забива гол и дава асистенция. Следващата година на 24 май ЦСКА и Левски правят 2:2, а Илиан Илиев пак вкарва гол. На 8 май 1993 година "сините" пак взимат дербито този път с 3:2, докато на терена са Илиан и Нанков. Последният сблъсък между двата като футболисти е на 27 ноември 1994 г., когато Левски бие Славия, където Анатоли се завръща, с 1:0, а Илиев отново вкарва гол.

Така като се удари чертата - Илиан мачка Нанков с 3:1 като футболисти, а днес ще разберем как ще стартира битката им като треньори.

