Н ационалът Илия Груев заяви, че тимът ще се цели в точки в предстоящия мач с Турция тази вечер. Халфът призова съотборниците си да действат като истински отбор.

„Няма невъзможни неща, искаме позитивен резултат за нас, искаме точки. И се надяваме да можем да го покажем с много по-добра игра, в сравнение с изминалите два мача. Знаем, че ще е много трудно, знаем, че тук има много добра публика. Трябва да сме като отбор, компактни и заедно, да си говорим, да си помагаме колкото можем. Трябва да сме агресивни, играем футбол, така че думата страх, не мисля, че никой трябва да я има“, каза пред NOVA Илия Груев.

Последната победа на националите е точно преди година – на 15 ноември 2024 г. срещу Люксембург.

Двубоят с Турция е от 19.00 ч. днес.