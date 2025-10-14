Б ългарският национален отбор по футбол ще участва в пореден епизод от Мисията невъзможна в тези световни квалификация. А тази вечер изглежда е най-невъзможната. "Лъвовете" гостуват на Испания. Двубоят ще се проведе във Валядолид от 21:45 часа наше време. Европейският шампион влиза в срещата като категоричен фаворит за спечелване на трите точки. Битката е на стадион "Хосе Сория".

Очаквано тимът ни замина за Испания в минорно настроение. Отборът, воден от новия селекционер Александър Димитров допусна срамно 1:6 от Турция насред София, което бе трета поредна загуба за тима в текущите световни квалификации. Този резултат остави отбора на последно място във временното класиране без спечелена точка и с голова разлика 1:12.

След последния мач стана ясно, че Лукас Петков и Иван Турицов отпадат от състава. На тяхно място в отбора бе повикан Мартин Георгиев. При предишната среща между двата отбора в тези квалификации, България допусна домакинско поражение с 0:3 от "Ла Фурия Роха".

