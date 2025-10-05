2000 лева са променили решението на Димитър Димитров за Ботев Пд, научи „Мач Телеграф“. Първоначално опитният специалист е отрязал „канарчетата“. Причината е, че парите, които са му обещавали му се видели малко. Нещата обаче се променили, след като той е провел втори разговор с ръководството на „жълто-черните“. Този път от „Коматево“ му обещали 2000 лева отгоре на първоначалната заплата. Така той щял да взема над 10 бона и казал заветното - да. Това обаче ще се случи след Нова година, когато Херо ще стъпи официално в длъжност. Сега той прати в Ботев Тодор Киселичков, който трябва да се опита да прокара идеите му в тандем с Иван Цветанов. Димитров в това време ще гледа отстрани и ще преценява играчите един по един. Както е известно, в момента „жълто-черните“ извършиха една от най-мащабните селекции в Първа лига за всички времена. Преди загубата от Левски на „Колежа“ се появи нов номер 18!

Иначе парите бяха на дъното и на провала в преговорите между Ботев Пд и Александър Томаш. Бившият треньор на ЦСКА бе настоявал за по-добри условия за асистентите си, както и за премии. Шефовете го отрязали.

Бултрасите обаче не са очаровани от схемата, която им се прилага в момента. „Не е ли редно първо да се назначи треньор, а после екип“, „Къде го има това – асистентите да идват преди треньорите“, коментират те. Освен това под тепетата се страхуват какво ще стане, ако нещата се провалят. „Още две загуби и можем да изпаднем директно! Кой ще дойде тогава“, категорични са феновете.

