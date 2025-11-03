„Със сигурност ще окаже положително влияние. Доволен съм, че победата дойде с добра игра. Трябваше да решим мача по-рано, можехме да вкараме 4-5 гола. Доволен съм от играта в последните 5 мача, във всеки от които заслужавахме победата. Днес започнахме с 3 големи пропуска, но е радостно, че вкарахме в началото на второто полувреме и след това стигнахме до победата“, започна Генчев минути след края на мача в Стара Загора.

Локо София съвсем отчая Берое

„Със сигурност, тази дълга серия без победата тежеше на футболистите. Опитни футболисти пропускаха положения, защото искаха да превъзмогнем тежката серия. Сега вече ще имаме повече успеваемост при головите ситуации“, призна наставникът на столичните „железничари“.

„Всеки един момент е важен, важно беше да поведем и след това да се възползваме от празните пространства“, каза той за гола на своя тим за 1:0, който дойде в началото на втората част. Той коментира и системата на игра на Берое: „Изгледах мача им за Купата срещу Витоша Бистрица, срещу Монтана също играха с трима централни защитници. Отборът ни се синхронизира добре и ще показва все по-добро представяне с тази система на игра“.

„Ще бъде по-спокойно, но и досега бях спокоен, защото и в последните 4 мача показвахме добра игра, а когато това е налице, победите рано или късно ще дойдат. Сега трябва да се подготвим за важния мач с Ботев Враца. Те са силен отбор, преди нас са в класирането, но нашите фенове ще дойдат да ни подкрепят, както го сториха и сега в делничен ден. Тази победа е за нашите фенове“, завърши Станислав Генчев.

