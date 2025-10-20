В ратарят на Шериф Тираспол Иван Дюлгеров е тежко контузен и ще отсъства от терените до края на сезона. Лошата новина съобщи треньорът на молдовския тим Вадим Скрипченко.

„Иван Дюлгеров получи сериозна контузия. На медицинските прегледи се разбра, че е скъсал кръстни връзки на коляното. Иван няма да бъде на разположение до края на сезона“, каза Скрипченко.

Както е известно, в последните години Дюлгеров е със статут на национал. През юни той напусна ЦСКА със скандал и премина именно в молдовския Шериф Тираспол.