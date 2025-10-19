С брилянтна тактика на испанския си треньор Хулио Веласкес, преподписал договора си през седмицата, Левски спечели с 3:1 крайъгълното си гостуване на Черно море в дербито от 12-ия кръг на Първа лига.

„Сините” губеха на почивката след попадение на португалеца Селсо Сидни в 22-рата минута, но се появиха преобразени на „Тича” през второто полувреме и показаха изключителен характер, изнасяйки истинска лекция на бившия си старши Илиан Илиев, който води домакините.

В основата на обрата във Варна бе свалилият за сефте марковата си предпазна маска ала Батман нападател Мустафа Сангаре, който вкара 2 гола през 10 минути – в 55-ата и в 65-ата, след като и в двата случая се възползва от неадекватната игра на защитата на Черно море и на някогашния вратар на Левски Пламен Илиев.

Крайния резултат оформи резервата Борислав Рупанов в 90-ата.

Така Левски не само сложи край на черната си серия на „Тича”, където нямаше успех от 6 май 2022 г., но и дръпна пред настоящия шампион Лудогорец с 6 точки на върха в класирането. Толкова е разликата и между „сините” и Локо Пловдив.