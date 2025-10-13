О т Левски съобщиха на своите фенове, че билетите за гостуването на Черно море вече са в продажба. Двубоят срещу "моряците" е на 19-ти октомври, неделя, от 17:30 часа.

Срещата ще можете да наблюдавате в пряко предаване по "Диема Спорт".

Ето какво написаха от Левски:

"Левскари, билетите за двубоя от 12-ия кръг на Първа лига срещу „Черно море“ (Варна) са в продажба.

Цената им е 15 лева и могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и онлайн: https://bit.ly/479rtHj

В деня на срещата билети ще се продават и на каса пред сектора определен за „сините“ привърженици на стадион „Тича“, която ще работи от 13:15 часа. "