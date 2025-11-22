Л окомотив Сф обори своите фенове и любимата им песен, че в "Надежда" си е най-добре. "Железничарите" се доказаха като изключително любезен домакин, но пък са доста арогантен гост. И тимът, воден от Станислав Генчев, ликува на негостоприемен стадион - 1:0 на "Тича".

Герой стана Райън Бидунга, който се разписа в 19-ата минута. Срещата бе белязана от 3 отменени гола. Селсо Сидни се разходи във 2-рата минута сред защитата на Локо и вкара, но ВАР разкри, че преди това е бил в засада. След това се разписа и Реян Даскалов, но и това попадение бе отменено заради ръка на Бидунга.

Последният след това изкупи грешката. А през втората част Сидни за втори път прати топката в мрежата, но отново не видя името си при голмайсторите.