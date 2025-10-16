З а трета поредна година Лудогорец се включва в световната инициатива „Мовембър“, посветена на повишаването на информираността относно превенцията и борбата с рака на простатата, както и значението на грижата за мъжкото здраве.

През целия месец ноември футболистите на шампиона ще носят върху своите екипи емблематичния символ на кампанията – мустака на „Мовембър“. Тази година инициативата се реализира в партньорство с Astellas Pharma, като чрез нея клубът ще използва своите комуникационни канали, за да насърчи мъжете да обръщат внимание на профилактичните прегледи и ранната диагностика.

„Мовембър“ е глобално движение, стартирало през 2003 г., което днес обединява милиони хора по света под мотото „Промени лицето на мъжкото здраве“.

"За Лудогорец участието в тази кауза е израз на социална отговорност и ангажираност към значими обществени теми", написаха от Разград.