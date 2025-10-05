Т реньорът на Лудогорец Руи Мота има да решава сериозна дилема преди гостуването на ЦСКА днес. Наставникът трябва да замени двама от титулярите в отбраната, които са с травми и няма да бъдат в групата- Куртулуш получи тежка травма срещу Бетис и ще отсъства дълго време от терените. Травма в рамото вади от игра и един от най-качествените футболисти в селекцията на шампионите – Йоел Андерсон. Така вместо тях двамата Мота ще излезе със защитна формация – Сон, Вердон, Алмейда и Антон Недялков. Припомняме, че до момента отбраната на Лудогорец е най-добрата в Първа лига – с едва три допуснати гола и има основна заслуга тимът да е единственият тим в първенството без загуба.

Гостуването на Лудогорец на ЦСКА идва в деликатен момент за „орлите“. През седмицата „орлите“ имаха тежък мач срещу Бетис в Лига Европа, където освен загубата, получиха и тежък удар с контузията на Едвин Куртулуш. Въпреки проблемите, гостите трябва да търсят задължителна победа срещу разколебания тим на Христо Янев. Тя ще им отвори пътя към първото място, предвид това, че имат да играят един отложен мач с Ботев Пловдив. В атака Руи Мота ще заложи на набиращия добра форма Ерик Биле на върха. Зад него ще действат Станич, Видал, Калоч и Маркус.

