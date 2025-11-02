О т Лудогорец правят и невъзможното да вдигнат титулярния вратар Серджио Пад за тежкото гостуване на „Тича“. По принцип нидерландецът трябваше да е на линия за визитата на Ференцварош в четвъртък, но сега този процес бе форсиран. Целта е той да бъде на разположение на временния треньор Тодор Живондов още за днешния мач.

Другият вратар Хендрик Бонман не се намира в добра форма, след като пусна 5 гола от ЦСКА 1948, единият от които, дело на Браян Собреро, който го изненада от 60 метра.

Както е известно, този мач се оказа фатален за Руи Мота и вратата му бе посочена. Остава само двете страни да финализират официално раздялата си с него. И се търси негов заместник със сериозна визитка.

