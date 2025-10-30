Л удогорец се спаси от голям резил. "Орлите" обърнаха Черноморец Бургас в Несебър от 0:1 до 3:2 в невероятно драматичен мач и се класираха за осминафиналите за Купата на България. Срещата бе дебют за временния наставник на гостите Тодор Живондов и съответно и колегата му Иван Колев, който води Черноморец за първи път официално.

Стайков от домакините шокира "орлите" в 8-ата минута, когато вкара с удар от упор след центриране отляво. Шишков изравни в 19-ата минута с глава след центриране от корнер. Йорданов оформи пълния обрат след час игра, когато вкара с удар отдалеч! Голямата драма дойде в първата минута от добавеното време на срещата. Тогава Яя Драме вкара с глава за 2:2 след центриране на Митев. В 94-ата минута обаче Чочев реализира трети гол за "орлите" след пробив на Машадо.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX