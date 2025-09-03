М арек почти сигурно има нов треньор и това е Танчо Калпаков! На страницата на клуба се появи мистично съобщение, в което няма официално потвърждение, но явно всички страни - клуб, фенове и самият Танчо искат отново да са заедно!

"Марек е любов, емблема, роден колорит и история.

На къде, ще потегли тима ни….#

- Да, Танчо Калпаков беше на мача с Миньор.

- ДА, той уважава и зачита Марек, като един от великите клубове в България.

- ДА, той изключително много уважава и е уважаван от феновете на тима.

- ДА, очакваме и ниe това, което всички очакват.

- На многобройните ви запитвания, ще бъде даден отговор надяваме се съвсем скоро. За момента не можем да потвърдим това, което очакват всички, но ще разберем….

Само Марек", написаха от клуба

