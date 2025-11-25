М лади съдии ще свирят мачовете на ЦСКА и Левски в идния 17 кръг от Първа лига. Венцислав Митрев ще е на „Коритото“ за мача между Спартак Варна и „червените“ в събота, а Георги Стоянов ще следи за случващото се на Левски – Септември в неделя. Рефер №1 у нас Георги Кабаков ще свири на Лудогорец, който приема Ботев Враца в Разград. Мариян Гребенчарски е арбитър на друг интересен мач – този между Ботев Пловдив и Черно море.

ПЪРВА ЛИГА, XVII КРЪГ

В петък от 15:00 ч.

Локо Сф – Арда

ГС: Мартин Великов, АС1: Димо Вълчев, АС2: Живко Петров, ВАР: Васил Минев, АВАР: Стоян Арсов

От 17:30 ч.

Локо Пд – Монтана

ГС: Михаел Павлов, АС1: Иван Иванов, АС2: Радослав Вутов, ВАР: Георги Гинчев, АВАР: Георги Дойнов,

В събота от 12:30 ч.

ЦСКА 1948 – Берое

ГС: Тодор Киров, АС1: Христо Хаджийски, АС2: Мирослав Симеонов, ВАР: Димитър Д. Димитров, АВАР: Кристиян Колев

В събота от 15:00 ч.

Ботев Пд – Черно море

ГС: Мариян Гребенчарски, АС1: Иво Колев, АС2: Георги Минев, ВАР: Стоян Арсов, АВАР: Ивайло Ненков

От 17:30 ч.

Спартак Вн – ЦСКА

ГС: Венцислав Митрев, АС1: Дарин Иванов, АС2: Красимир Миланов, ВАР: Валентин Железов, АВАР: Владимир Вълков

В неделя от 12:30 ч.

Славия – Добруджа

ГС: Радослав Гидженов, АС1: Мирослав Максимов, АС2: Милен Арабаджиев, ВАР: Никола Попов, АВАР: Димитър Д. Димитров

От 15:00 ч.

Лудогорец - Ботев Вр

ГС: Георги Кабаков, АС1: Мартин Маргаритов, АС2: Иван Копчев, ВАР: Георги Давидов, АВАР: Михаел Павлов

От 17:30 ч.

Левски - Септември Сф

ГС: Георги Стоянов, АС1: Йордан Петров, АС2: Марио Данаилов, ВАР: Васил Минев, АВАР: Любослав Любомиров