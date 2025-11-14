В сряда треньорът на ЦСКА Христо Янев повика 5 момчета от втория отбор, които да водят подготовка с мъжете. Става дума за Даниел Николов, Марк-Емилио Папазов, Симеон Чатов, Денис Динев и Божидар Петров. Определено най-интересното име е това на Динев, който се оказва юноша на… Левски. Подобно на Петко Панайотов, който вече се наложи в титулярния състав на „червените“, още един млад играч търси пробив в мъжкия футбол през големия съперник. Динев е само на 21 години, но вече има 88 мача в мъжкия футбол, сред които е и един за Левски. Роденият през 2004 г. играч дебютира за първия тим на „сините“ под ръководството на Станимир Стоилов в мач срещу Вихрен от турнира за Купата на България през есента на 2022 г. Макар и тогава да е само на 18 години, Мъри го пуска в дуела, който столичани печелят категорично с 4:1.

За съжаление на Динев обаче, въпреки ранният старт на кариерата му в мъжкия футбол, той спира да играе за Левски. Следват няколко престоя под наем. Първо е пратен в Янтра. Във Втора лига записва 14 мача. После се връща на „Герена“, но за кратко и отново отива под аренда – в Добруджа. За настоящия член на елита записва 10 двубоя, като бележи и едно попадение. В крайна сметка напуска Левски през лятото на 2023 г., когато отива със свободен трансфер в Монтана. На стадион „Огоста“ защитникът се представя добре и е титуляр. Записва общо 57 мача, в които бележи едно попадение. С огромен принос е за завръщането на Монтана в елита.

За съжаление обаче отново няма късмет и след едва един двубой в Първа лига този сезон, се разделя с клуба. В този момент на сцената излиза ЦСКА и му подава ръка. Подписва с „червените“ на 4 септември, малко преди трансферният прозорец да затвори. Ясно е, че ще играе основно за втория отбор. В последния месец обаче се представя доста добре. С екипа на „армейците“ записа до момента 6 мача, в които вкара един гол – при успеха с 6:0 над Спортист Своге от Втора лига. Явно треньорът на дублиращия тим Валентин Илиев е доволен от Денис Динев, когото в крайна сметка препоръча на Христо Янев за първия отбор. Разбира се, наставникът на мъжкия състав е гледал внимателно всеки един мач на дубъла и заради това в крайна сметка реши да му даде шанс за рестарт на кариерата.

Един от плюсовете на Динев е, че той може да играе на 3 позиции – като десен бек, централен защитник и дефанзивен халф. Ясно е, че той едва ли скоро ще стане основна част от първия тим. Но на 21 години бъдещето е пред него и при добри изяви винаги може да получи време в първия тим, пише „Мач Телеграф“.

Мач Телеграф