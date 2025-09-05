Ч аст от играчите на националния отбор говориха след края на мача! Те се обединиха около мнението, че просто е много по-добрият отбор. Те благодариха на феновете за подкрепата и подчертаха, че с такива среща се трупа ценен опит.

ИЛИЯ ГРУЕВ: „Искам да благодаря на хората, които дойдоха и искаха да направят празник. Беше нещо уникално да играем пред 40000. Въпреки негативизма преди мач, видяхме днес какво може да стане. Много глупав първи гол, много рано вкараха. Имахме една възможност. Много рано приключи мача, което е много жалко. Все пак това един от най-добрите отбори в света. Много рано ни вкараха, но трябваше да реагираме. Не мисля, че е трагедия да загубиш с 0:3 от Испания. Срещу Грузия имаме по-големи шансове, отколкото с Испания. Днес се видя класата на Ямал. Не само на нас е трудно срещу Ямал. Имаше респект, но нямаше притеснение".

СВЕТОСЛАВ ВУЦОВ: "Усетих мача много тежко, защото играхме срещу най-добрия отбор в този момент. Постоянно атаки, движение и под напрежение. Дадохме всичко от себе си. Трябва да сме горди от нашето представяне. Всякакви изводи мога да си извадя. Мога да напрупам опит и да видя какво е да играеш срещу най-добрите футболисти в света. Щом сме загубили, няма как да съм доволен. Няма значение кой ми е вкарал, допуснал съм три гола и няма как да съм доволен. Срещу Украйна беше пак така, но това е. Те са по-класен отбор, по-динамичен, видяхте на какво темпо играят. Не си личеше да са свалили оборотите. Навсякъде покриваха по един, по двама, пресираха ни. Нямаше отпускане при тях. Те са футболисти от световно ниво и не трябва да подценяват никой. Щом сме в националния отбор, трябва да сме позитивни. В Грузия ще дадеме най-доброто от себе си и ще гледаме да постигнем позитивен резултат".

ИВАЙЛО ЧОЧЕВ: "Испания разполага с много силни индивидуалности. Разликата в класите е много голяма, но искаме да благодарим на феновете, които дойдоха, напълниха стадиона и направиха невероятна атмосфера. Може би всяка зона беше трудна, защото разполагат с едни от най-добрите футболисти в света. В неделя излизаме срещу Грузия, един добър отбор, не на нивото на Испания, но отново с много силни играчи.

РАДОСЛАВ КИРИЛОВ: "Опитахме се, но е трудно с толкова дълги топки при ниско изнасяне. Алекс Колев се бореше с техните защитници. Съжалявам, че не успях да вкарам. Не знам колко щеше да промени това, но ми се искаше да отбележа. Гледаме напред и мислим за следващия мач. Аз излязох освободен и исках да изпитам емоцията да играя срещу най-добрия отбор. Не съжалявам за нищо, защото дадох най-доброто от себе си. Спечелихме от това, че стадионът беше пълен. Не го бяхме виждали отдавна. Атмосферата беше хубава. Допуснахме леки голове, но трябва да продължим напред. Колкото и нашето време за възстановяване, толкова е и тяхното. Тежък мач имаха и те, загубиха, доколкото знам. Трябва да се възстановим и да създадем повече в офанзивен план.

