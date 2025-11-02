Ч удото се случи! Лудогорец е на 11 точки зад Левски. Това стана факт, след като "орлите" и Черно море не успяха да се излъжат - 0:0 на "Тича". Това бе четвърти мач без победа за шампионите в Първа лига. Срещата бе белязана от страхотни вратарски изяви от страна на Пад и Томов.
Връх обаче бе ситуация в 38-ата минута. Тогава играта бе спряна, след като Бърнард Текпетей се сблъска с рефера Венцислав Митрев. Крилото се контузи, което наложи принудителното му изваждане от игра. За капак пропуска гостуването на Ференцварош в четвъртък.