Н иколай Димитров-Хичо е бивш футболист печелил всичко с Левски. 3 пъти шампион, 1 път носител на Купата на България, както и 3 пъти Суперкупата на страната.

Когато русенецът говори за „сините“, винаги е интересно. Той го направи пред „Мач Телеграф“,като даде своето мнение за състоянието на 26-кратните шампиони.

„Левски отдавна не е стоял толкова солидно на терена, а и в таблицата на родния шампионат. Показва постоянство и има изграден стил на игра вече. Младите футболисти се налагат поетапно, което е и правилното за мен. Веласкес показа, че е адаптивен специалист. Доколкото познавам Сираков и Боримиров, със сигурност и школата им е голям приоритет. Марин вече е по-опитен от останалите млади в състава и им помага да вървят по неговите стъпки“, е мнението на бившето ляво крило на „сините“.

На въпрос как вижда конкурентите на Левски за титлата, Хичо отговори така: „Ясно е, че Лудогорец с новия си треньор и играчите, които ще се завърнат след контузии, както и подсилване през зимата, ще се включат в битката с Левски, като основен конкурент. ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се стремят със сигурност да са в четворката. Познавам Христо Янев - амбициозен е и със сигурност желае да е редом до Левски и Лудогорец. Аз лично, като левскар се чувствам много добре с 8 точки преднина пред втория.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

