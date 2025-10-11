Новият селекционер Александър Димитров ще дебютира в събота срещу много силен съперник - Турция. Добрата новина за него е, че това ще е тест, в който той няма какво толкова да губи. България няма никакъв шанс да се класира и евентуална загуба ще бъде нещо логично. Не е ясно на какъв състав ще заложи новият селекционер, но е почти сигурно, че той ще избере най-разпространената тактика в световен мащаб - 4-3-2-1, или някакво нейно разклонение. Александър Димитров вече дълги години работи с национални формации и е наясно основно правило - няма как за 4-5 тренировки да изградиш съвършената тактика, за която си се сетил в навечерието на сбора. Именно заради това до момента в почти всичките си мачове, в които е бил начело на младежкия отбор, новият селекционер е залагал именно на 4-2-3-1. Това, разбира се, не означава, че той не се е съобразявал със съперника. Основата винаги е била една и съща, за да няма объркване в отбора. Може обаче инструкциите към отделните футболисти да са различни, или стила на самите изпълнители. Примерно - играем с по-силен съперник, което запазва схемата 4-2-3-1, но на терена излизат двама дефанзивни халфа, които помагат повече на централната защита в дефанзивен план или при изнасянето на топката. Крилата пък биват инструктирани да не се изхвърлят в атака, а да помагат на бековете. Ако пък играем с по-слаб отбор това 4-2-3-1 пак важи, но инструкциите към играчите са други.

Истината е, че в националния отбор не могат да се правят експерименти, защото няма време за това. И най-великият треньор не може да обясни нова тактика и стратегия за 4-5 тренировки.

Всъщност един от големите проблеми на Илиан Илиев беше именно опитът му да преобръща отбора и тактиката във всеки мач, правейки се на тактически пенкелер. Той така и не разбра, че България не е Черно море и не спря с опитите си да превърна "лъвовете" в подобие на "моряците", обърквайки се в някакви непонятни и за самия него схеми и тактики. Тук ще дадем един бърз пример. Мачът с Испания на препълнения "Васил Левски" беше живото доказателство, че класата на Илиан Илиев е точно за Черно море. Преди мача с може би най-силният отбор на света той каза: "Ще е пагубно да се защитаваме срещу Испания", а излезе в схема 5-4-1. По-лошото е, че нито левия централен защитник, нито този, който беше в средата на тройката, не помагаше на нашия ляв бек Фабиан Нюрнбергер, а оставаха той да играе един срещу един с Ламин Ямал. Азбучна грешка, която и треньорът на Световрачане не би допуснал в дербито с Подгумер. И после всички в един глас обявиха:"Ямал разби Нюрнбергер"... Той Ламин разбива футболисти за по 100 милиона евро, та наш Фабиан ще го спре абсолютно сам?! Тази ситуация обаче беше живото доказателство, че Илиан Илиев взе правилно решение да се съсредоточи в работата си за Черно море.

Александър Димитров тепърва ще се доказва като селекционер на България, но добрата новина е, че той е напълно наясно какво е да водиш национален отбор и няма да се губи в напълно различния клубен футбол.

