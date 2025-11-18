Левски е в задънена улица около трансфера на капитана Марин Петков, който клубът гласи по време на зимната пауза. "Сините" шефове са обещали на национала да го продадат, след като отхвърлиха оферти за него най-вече заради участието на тима в евротурнирите. Проблемът на този етап е, че към Марин Петков има огромен интерес, но няма нито една реална оферта. През изтичащата година много клубове са пращали свой скаути, за да наблюдават на живо крилото, но за него няма официални предложения за трансфер. Единственото изключение е онази оферта от полския Ракув, дошла между двата мача с Брага в Лига на конференциите. Тогава директорът на Ракув и бивш такъв на Ботев Пловдив - Артур Платек, беше на крака на "Герена", за да финализира сделката. Двата клуба уж се разбраха за трансферна сума от около 1 300 000 евро, но сделката в крайна сметка пропадна.

