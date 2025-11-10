Н ационалният отбор на България започна подготовката си за предстоящите световни квалификации с Турция (15 ноември) в Бурса и Грузия (18 ноември) на Националния стадион „Васил Левски“.

В понеделник вечер националите проведоха своята тренировка в efbet Национална футболна база в Бояна. Отделно от основната група се подготвяха капитанът Кирил Десподов и Ивайло Чочев, които проведоха възстановително занимание във фитнеса, написаха от родната централа.

Малко по-късно тази вечер към отбора ще се присъединят Атанас Чернев и Стефан Велков, които ще заменят защитниците Петко Христов и Антон Недялков, които отпаднаха от състава поради физически проблеми.

