От началото на годината Левски направи мощна и напълно адекватна селекция, която сега се отплаща по най-добрия начин – тимът е лидер в Първи лига, събира огромен брой публика за българските стандарти, играе атрактивно и успешно. 12 футболисти подсилиха отбора от началото на годината и повечето от тях не само се вписаха по отличен начин, но и имат огромен принос за израстването му. Въпреки това има пет имена, които все още остават загадка не само за феновете, но вероятно и за Хулио Веласкес.

В новия брой на вестник "Мач Телеграф" вижте подробен анализ за новите в Левски с въпросителна

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX