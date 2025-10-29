Б ившият футболист на ЦСКА Петър Витанов-Патрика е сигурен, че "червените" ще победят Севлиево с лекота, ако подходят сериозно към мача за Купата.

„Очаквам един интересен двубой и победа за ЦСКА, разбира се. Момчетата стигнаха до два поредни успеха в Първа лига и би трябвало да нямат никакъв проблем срещу Севлиево. Още повече, доколкото си спомням, миналата седмица вторият отбор на ЦСКА спечели двубоя срещу Севлиево с 2:1. Ако играчите на Янев подходят сериозно, ще бъде лесен мач. Доволен съм от последните две победи. Най-вече от тази срещу Берое. Има още какво да се желае, но трябва време. Самата игра трудно се подобрява толкова бързо", коментират Патрика.

ЙОАН КИШИН

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX