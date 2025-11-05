З авърши първата част от реновирането на централния терен на клубната база на Ботев (Пловдив), съобщиха от футболния клуб.

Основният терен на Футболен комплекс “Никола Щерев - Старика” вече е с подобрена тревна настилка.

В днешния ден стартираха ремонтни дейности и по помощните терени на един от най-модерните спортни комплекси в България.

За нуждите на “жълто-черния” клуб бе закупен мултифункционален трактор, който ще спомогне за поддръжката на терените на клубната база, информираха още от управата на Ботев (Пловдив).

Както е известно, още през месец октомври от клуба започнаха действия по подобряването на условията на клубната база в квартал "Коматево", където представителният отбор води своята подготовка, а юношеските формации играят своите официални мачове.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX