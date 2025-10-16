С троителството на новия стадион на ЦСКА напредва бързо – демонтиран е още един от големите кулокранове. В началото на реконструкцията на стадион „Българска армия“ на теренa имаше пет подемни съоръжения, но сега е останал само един – разположен между секторите „А“ и „Г“. Допреди пет дни крановете бяха два, което подчертава ускорения напредък по проекта. Най-новите кадри от строежа, заснети с дрон и публикувани в YouTube канала на vbSky, ясно показват темпото на работа.

Фокусът в момента е върху довършването на последната плоча от централната трибуна – единствената, изграждана чрез монолитно строителство. В сектор „А“ се извършват дейности по монтажната основа за бъдещата козирка. Работата продължава и в останалите сектори, както и в прилежащите пространства около стадиона.

