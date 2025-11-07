У жасяваща симулация разкри как всъщност биха се държали хората с наближаването на края на света. И това предполага, че най-тъмните инстинкти на човечеството може да царуват в самия край.

Точно както в апокалиптичните филми и телевизионни предавания като „Лудия Макс“, проучването предполага, че денят на Страшния съд може да насърчи някои хора да станат убийци.

Изследователите казват, че това е така, защото предстоящият край на дните означава, че наказанията за насилие „губят всякакъв смисъл“. Тази липса на последствия може да означава, че някои хора се връщат към „по-дивашки наклонности“. „Това откритие повдига интересни въпроси за човешкото поведение“, каза съавторът д-р Хеуун Куак от университета на Индиана в Блумингтън пред Daily Mail.

Въпреки че симулираният свят е бил само дигитален, изследователите казват, че резултатите предоставят ужасяващ поглед върху това как хората биха реагирали в реален апокалипсисен сценарий. Тази симулация се проведе в рамките на ранен период на „затворено бета“ тестване на масова мултиплейър онлайн ролева игра (MMORPG), наречена ArcheAge. Играчите бяха свободни да играят както обикновено, но знаеха, че техният дигитален свят ще приключи внезапно само след 11 седмици.

MMORPG не е просто игра; тя е „жива лаборатория“, където голям брой играчи взаимодействат и провеждат голямо разнообразие от дейности, включително икономически, социални и бойни поведения“, казва д-р Куак.

Изследователите анализирали 270 милиона записа на поведение в играта, за да видят дали то ще се промени, когато играчите разберат, че краят е близо. Техният анализ разкри, че докато повечето играчи просто са се справяли със задачите си, някои „изключителни“ играчи бързо са се превърнали в агресивни. Като цяло, изследователите са успели да идентифицират 334 души, извършили убийство през последните две седмици. Данните също така показват, че някои играчи са показали доста бързо увеличение на склонността си към убийства с наближаването на края на света.

Въпреки това, изследователите все още не са убедени, че реални хора биха били подтикнати към кървави убийства в един истински апокалипсис. „Действие в игра, като например щракване с мишката, е коренно различно от извършването на физически акт на насилие в реалния свят“, казва д-р Куак.

Според играта, петте най-вероятни причини за изчезването на човечеството са:

Изкуствен интелект

Ядрена война

Разработени биологични оръжия

Изменение на климата

Природни бедствия или удар на астероид

