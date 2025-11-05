С офийската районна прокуратура ще поиска постоянен арест на бившия член на управителния съвет на държавното дружеството „Автомагистрали” Филип Маркулиев. Той е обвинен за шофиране след употреба на алкохол и за причиняване на имуществени вреди.
Припомняме, че случаят е от неделя вечерта, когато според обвинението Маркулиев се вряза в шест паркирани коли на столичния булевард „Витоша“.
Инцидентът се размина без пострадали.
Кръвната проба на 42-годишния мъж показа над 1,5 промила алкохол.
