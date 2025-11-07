П оп звездата Кейти Пери се разписа с нова песен – Bandaids.

Видеото към парчето е като изповед за раздялата ѝ с актьора Орландо Блум.

В клипа певицата мие съдове и изпуска в мивката годежен пръстен. Докато се опитва да го извади, тя пее: „Опитах се с всичко, но не беше това, което направи – а онова, което не направи“.

По-нататък Кейти звучи още по-примирена: „Свикнах да ме разочароваш. Няма смисъл вече да пращаш цветя.“ Видеото проследява болезнен, но и освобождаващ процес – тя се наранява, пада, става, но накрая открива сила в символично цвете – маргаритка, препратка към дъщеря ѝ Дейзи.

„Любовта, която имахме, си заслужаваше“, пее още Пери.

Bandaids е първият сингъл на певицата от 2024 г. насам

Източник: БГНЕС