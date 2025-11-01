Е дно от нещата, които направиха най-силно впечатление на 1/16 финалите в турнира за Купата на България, е почти пълната липса на изненади. Използването на думата „почти“ се налага заради това, че все пак един тим от Първа лига отпадна. Става дума за Берое, който се издъни и бе елиминиран от третодивизионния Витоша Бистрица след 0:0 в редовното време и продълженията и изпълнения на дузпи. Така на осминафиналите се класираха 15 от 16-те участника в Първа лига. Справка в статистиката показва, че за последно нашият футболен елит е бил по-пълно представен на тази фаза през сезон 2003/04. Тогава осминафиналите се състояха изцяло от тимове от „А“ група.
Цялата разработка четете в хартиеното издание на "Мач Телеграф"
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX