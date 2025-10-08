З вездата на гръцкия ПАОК Кирил Десподов най-вероятно ще си остане капитан на националния отбор по футбол, съобщи „24 часа”.

Новият селекционер на България Александър Димитров преди дни обяви, че той и щабът му ще преценят кой е най-подходящ за лентата чрез специални, известни само нему, методи.

След проведени разговори с евентуалните лидери на тима, изглежда, че настоящият лидер ще запази позицията си.

Интересен обаче ще е изборът на треньора за заместници на петкратния футболист №1 у нас. Извелите нашите в последните 2 мача в отсъствието на тогава контузения Десподов - срещу Испания (0:3) и Грузия (0:3) - Антон Недялков и Георги Миланов, не са повикани за сегашните световни квалификации – с Турция на 11 октомври в София и с Испания във Валядолид на 14-и.

Самият Александър Димитров пък се изложи безобразно по темата в една от първите си изяви като селекционер.

„Капитанската лента от много година е била като някакво разковниче, като ябълка на раздора… Имаме критерии за това нещо”, заяви дословно той пред медиите във вторник, очевадно неразбирайки, че това, което казва, е тотален нонсенс, с други думи – абсолютна взаимно изключваща се безсмислица. Първо, защото „разковниче” означава магическо цвете, решаващо всички проблеми, и такова е и преносното му значение. Второ, „ябълка на раздора" е нещо, което предизвиква спор или конфликт между хора или групи от хора. Изразът произлиза от древногръцкия мит за Ерида, богинята на раздора, която хвърля златна ябълка с надпис "На най-красивата" на сватбата на Тетида и Пелей, предизвиквайки спор между три богини и впоследствие разпалвайки Троянската война.

Така че Димитров трябва добре да преценява, а не да преценЯ какво и как говори, за да има наистина смисъл, защото в противен случай ще създава с приказките си пълна какафония и смях, съвсем различни от класическите крилати фрази на великия Димитър Пенев.