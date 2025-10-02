Р уи Мота: Не трябваше

да паднем с 0:2

Треньорът на Лудогорец Руи Мота логично не беше доволен от поражението на своя тим от Бетис. „Те вкараха от единствената си ситуация през първата част. Това направи нашата задача по-трудна. Знаем колко са опасни техните играчи, видяхте колко класен беше техният гол“, започна Мота.

„През втората част опитахме да търсим изравняване, но точно тогава дойде втория им гол. Не трябваше да загубим с 0:2, борихме се, но паднахме. Опитахме да се отбележим, създадохме положения, но за съжаление не успяхме да вкараме. Срещу испанци е трудно, защото това е едно от най-силните първенства в света. Ще видим какво е положението с Един Курутлуш. Още е рано да кажем“, завърши португалецът.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX