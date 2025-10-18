Н а "Герена" броят предстоящия сблъсък с Черно море на "Тича" за най-тежкото гостуване до края на годината и крайъгълен камък за постигане на краткосрочната цел - първо място в елита на Нова година. "Сините" имат доста причини да се готвят за здрава битка и изключително труден мач в неделя. От една страна срещу Черно море принципно се играе много трудно на "Тича". "Моряците" са в серия от 13 мача без загуба на собствен терен за първенство.

От друга - наставникът на Черно море Илиан Илиев играе успешно срещу "сините" и в частност Хулио Веласкес. Нещо повече - Илиан е единственият, побеждавал два пъти испанския специалист на родна земя. Двата отбора са се срещали три пъти за първенство и веднъж за Купата. В тези мачове "сините" имат само една победа - 2:0 на "Герена" с голове на Георги Костадинов и Асен Митков. Илиев пък спечели с 2:1 на „Герена” за първенство и 1:0 на „Тича” в четвъртфинал за Купата на България през миналия сезон.

Иначе Левски не успя да спечели последните си 5 гостувания на Черно море - 4 мача за първенство и един за Купата на България.

