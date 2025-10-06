Н овият селекционер на националния отбор на България Александър Димитров говори преди предстоящите мачове на тима срещу Турция и Испания. Бившият наставник на младежкия национален отбор ще дебютира начело на лъвовете срещу южните комшии на 11 октомври в София, а три дни по-късно България гостува на европейския шампион Испания във Валядолид.

„Идвал съм в Правец и с предишни гарнитури. Условията за подготовка са много добри, на базата също са добри, но исках да изолирам отбора изцяло, за да прекарваме време заедно – всяка секунда е ценна. Те са оставили дълбока следа в националния отбор и все още са част от него“, заяви Димитров за лагера в Правец.

Относно отсъствието на Георги Миланов, Антон Недялков и Алекс Колев, той коментира: „Имаме задача да подмладим отбора и да го подготвим за европейските квалификации. Вратите са отворени за всеки. Във всеки момент можем да извикаме човек, ако някой отпадне. При Алекс Колев е малко по-трудно заради разстоянието от Китай.“

„По-добре грозна победа, отколкото красива загуба – важното е да покажат, че имат желание. Резултатът винаги е бил водещ. Разбираме много добре ситуацията, в която се намираме и силните отбори, срещу които ще играем. В младежкия отбор също имахме сериозни съперници, но се представяхме достойно. Това е мотото и в това се целим“, добави той.

По темата за капитанската лента Димитров заяви: „От години тя е като ябълка на раздора. Ще седнем, ще поговорим с играчите – имаме критерии и този, който отговори на тях, ще изведе България като капитан.“

„Имаме уважение към Испания. Изправяли сме се няколко пъти срещу треньора им Санти Дения, който изведе тима до олимпийската титла. За мен обаче най-важният мач е следващият“, завърши Александър Димитров.