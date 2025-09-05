С елекционерът на Испания – Луис де ла Фуенте, остана очарован от атмосферата на мача срещу България в София. Над 40 000 изпълниха трибуните на стадион „Васил Левски“ в първата квалификация на двата тима за Мондиал 2026.

Тимът на Испания оправда очакванията на фаворит и се наложи с 3:0.

„Никога не е лесно. Беше по-лесно, защото започнахме силно и вкарахме гол. След това успяхме да вкараме още един, увеличихме интензитета и вкарахме трети до почивката. Показахме едно високо ниво, което успяхме да задържим и сле д почивката. Доволен съм.

Започнахме добре, първият гол ни отвори врата за победата, но мачът се играе 90 минути. Във футбола трябва да се трудиш, да си постоянен, за да печелиш. Много съм доволен, не спряхме да атакуваме през цялото време. Искам да ги виждам така във всички мачове.

Фантастично беше. На трибуните беше истински празник. България е добър отбор, атмосферата беше прекрасна. Ще ми остане един прекрасен спомен“, коментира Де Ла Фуенте след мача.