Никола Серафимов започна по изключителен начин представянето си в Левски. Северномакедонецът все още не може да се пребори за титулярно място в състава на Хулио Веласкес, но за сметка на това използва почти максимално шансовете, които получава. Задачите, които му се поставят, едва ли са свързани с отбелязването на голове. И това е нормално защото попаденията по принцип не се очакват от защитниците. Но пък когато вкарват, нито треньорският щаб, нито съотборниците си, нито феновете ще му се разсърдят. А Никола Серафимов направи нещо уникално. В първите си три официални мача за Левски вкара два гола. Той дебютира срещу Ботев Пд на Колежа при успеха на „сините“ с 1:0. След това игра срещу Хебър в 1/16 финалите.

Левски спечели с 3:0, като именно Серафимов откри резултата още във втората минута. Той се разписа с глава след центриране от корнер на Рилдо. От няколко дни вече има гол и за първенство. В края на първото полувреме се разписа за 4:0, а впоследствие се стигна до разгрома над Монтана с 5:1. И това попадение, като онова в Пазарджик, падна след статично положение. Този път Мазир Сула изпълни пряк свободен удар и след като топката се удари в гредата, северномакедонецът направи добавка. Така към днешна дата той има 3 мача и 2 гола за Левски.

