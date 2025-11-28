Елитният руски клуб Сочи дебне нападателя на ЦСКА Йоанис Питас, разкри пред "Мач Телеграф" от мениджърските среди. Тимът, който към днешна дата е в зоната на изпадащите в първенството, ще опита да купи кипъреца по време на зимната пауза. Говори се, че от Сочи са готови да платят двойно за Питас, който дойде в ЦСКА срещу 1 200 000 евро, които червените платиха за правата му на шведския АИК. Руснаците са приготвили 2 500 000 евро за 29-годишния нападател. Именно на тази сума е оценен Питас в популярния футболен портал "Transfermarkt".
Още подробности по темата четете в днешния брой на "Мач Телеграф"
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX