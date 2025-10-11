Т ази вечер от 21:45 часа България излиза срещу Турция в своя трети мач от световните квалификации, като срещата ще бъде дебют начело на „лъвовете“ за новия ни селекционер Александър Димитров. Той се надява да вкара нова енергия в отбора, макар и футболистите да са горе-долу същите, на които разчиташе и Илиан Илиев. Трябва да се отбележат две неща – едното е, че капитанът Кирил Десподов се завръща след контузията, заради която не игра срещу Испания (0:3) и Грузия (0:3). Вижда се обаче и едно леко подмладяване, тъй като не са повикани основни футболисти в последните години като Антон Недялков, Георги Миланов, Алекс Колев и Георги Костадинов. Единственият дебютант е Атанас Чернев, играч на португалския Ещрела Амадора.

Разбира се, всички фенове на родния футбол чакат срещата със свити сърца, защото вече загубихме първите си 2 мача с обща голова разлика 0:6, което ни закотви на последното място в класирането. Логично, предвид това, че в състава на югоизточните ни съседи има играчи като Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу и Кенан Йълдъз, букмейкърите ни определят като аутсайдери.

Има нещо, на което обаче можем да се опрем. А именно – традицията. До момента България никога не е губила у дома от Турция, а днес ще изиграем мач номер 28 от това съперничество. Разбира се, дълги години ние сме били далеч по-силни от съперника, но в последните три десетилетия нещата се промениха. Само трябва да отбележим, че първият мач между двата отбора е от преди точно 100 години, като на 10 април 1925 г. турците ни бият с 2:1 в контрола.

Така, че днес нашите футболисти трябва да направят всичко възможно да удържат крепостта и да не позволяват Турция да ни победи за пръв път на наша територия. Направят ли го, и Александър Димитров ще тръгне с положителен резултат, и феновете ще погледнат по друг начин на „лъвовете“.

БОГОМИЛ РУСЕВ

