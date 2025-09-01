М арек привлече халфа Симеон Мечев, който започна сезона в Рилски спортист. 35-годишният футболист има голям опит по родните терени с над 10 отбора и на него се разчита да стабилизира отбора във Втора лига. Както е известно, Мечев е син на фолкфурията Малина.

В същото време изпълнителният директор на Марек - Милен Лахчев коментира раздялата с треньора Петър Колев.

„Официално се разделихме със старши треньора Петър Колев. Благодарим му, той свърши изключително добра работа за отбора на Марек. Знаете тимът ни в какво състояние се намираше, когато започнахме работа с него. Благодарение на този човек отборът на Марек записа 7 поредни победи. Разделихме се изключително професионално с добри чувства от двете страни.

Мислим, че на този етап това е добро решение за клуба, да излезем от това психологическо състояние, в което се намираме. Надявам се това да повлияе положително най-вече върху предстоящия ни важен мач с Миньор Перник. До последния си ден г-н Колев работи изключително професионално и отдадено. Заслужава само уважение. Пожелаваме му успех, разделихме се като приятели“, коментира Лахчев пред официалния сайт на клуба.

Той разкри, че срещу Миньор Перник отборът на Марек ще бъде воден от досегашния помощник Светослав Георгиев, който не за първи път влиза в ролята на пожарен вариант. Не е изключено Танчо Калпаков да се завърне начело на тима от Дупница.