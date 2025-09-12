Интересен факт от съперничеството между Ботев Пд и Монтана може да бъде откроен преди днешния сблъсък помежду им на „Колежа“. И той е, че гостите от Северозапада имат положителен баланс срещу „канарчетата“ в елита – 8 победи и 7 загуби, като освен тях има още 5 мача, които са завършили без победител. Головата разлика също е в полза на Монтана – 34:31. Така в днешния двубой „жълто-черните“ ще опитат да изравнят баланса. Към днешна дата обаче именно те са най-авторитетния отбор, срещу който Монтана може да се похвали, че е на плюс от мачовете в Първа лига. От всичките 16 тима, които в момента са в нея

Освен срещу „канарчетата”, Монтана има положителен баланс още само срещу Добруджа и Септември. Срещу тях обаче имат значително по-малък брой мачове. Иначе от историята на съперничеството досега можем да откроим по един разгром с 6 гола разлика за всеки от отборите. На 25 юли 2015-а Монтана попиля Ботев с 6:0 на „Огоста“, като това е най-голямата победа за този тим не само над „канарчетата“, а и в Първа лига въобще. Ботев пък си отмъсти на 7 април 2017-а когато спечели със 7:1 на „Колежа“.

