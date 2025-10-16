М ладежкият ни национален отбор постигна впечатляваща победа с 2:1 над връстниците си от Чехия. Нашите момчета, водени от Тодор Янчев, буквално помляха силния си опонент и ако не бяха победили, то това щеше да е едно от най-незаслужените неща в родния футбол. Но те вярваха, бореха си до последно и заради това бяха възнаградени с победния гол, дело на Петко Панайотов. Истинска наслада е да гледаш него, Никола Илиев, Асен Митков, Кристиян Балов, Теодор Иванов, Цветослав Петров Михаил Полендаков с екипа на младежите. Те просто летят, правят неща, които сякаш не можем да видим, когато носят клубните си фланелки. Тези младежи бликат от талант, това наше поколение е страхотно и заради това 200-300 човека отидоха да ги гледат на стадиона в Пазарджик. Бъдете сигурни – следващият път ще бъдат и повече.

Въпросът обаче винаги е един и същ. Тези силни младежи да се превърнат в класни мъжки национали. Защото сме убедени, че повечето от тях ще получат шанс в първия тим, и то заслужено. В тези играчи повечето хора виждат един силен младежки национален отбор. А ние виждаме поколението, което ще сложи край на мъките на първия отбор...

"Мач Телеграф"

Богомил Русев