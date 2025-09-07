М арек продължава с ударната селекция. Тимът от Дупница привлече Петко Ганев, който за последно игра в елитния Хебър, както и Симеон Вешев от Дунав, научи „Мач Телеграф“.

Ганев, който е на 28, бе част от тима от Пазарджик, но преди няколко дни бе освободен. Интересно е, че това е деветият клуб в кариерата на защитника. Освен в Хебър той бе част от Добруджа, Монтана, Ботев Враца, Арда, Литекс, Созопол и Верея в различни моменти от далечната вече 2016 година.

Въпреки че е по-стар 31-годишният Вешев няма толкова богат опит. Той е играл в Дунав, Добруджа, Марица, Струмска слава, Марица и Нефтохимик. Така те ще подсилят Марек, който наскоро бе поет отново от Танчо Калпаков.

