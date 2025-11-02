"Труден мач. Особено при притежанието на топката и подаванията. На това обърнах внимание преди мача", обяви треньорът на Левски Хулио Веласкес след победата над Арда. "Трябваше да усещаме моментите, в които да успокоим играта или да вдигнем ритъма. Показахме добър нюх. Головете ни помогнаха да доминираме. Играчите разбраха отлично какво изисква мачът. Доволен съм от резултата, отношението и влагането на играчите. Да продължаваме така“, продължи той.

„Направихме 11 смени за мача срещу Хебър за Купата. Днес също направихме девет промени. Бяхме последователни. Всички играчи са в състояние да бъдат титуляри заради отношението им в тренировъчния процес. Винаги се опитвам да изляза с най-добрите стартови 11 и да регулираме игровото време“, разкри Мислителя от Саламанка.

„Трябва да се възстановим добре през следващата седмица. Както винаги, ще се подготвим по най-отговорния начин за следващия мач. Изправяме се срещу добър отбор с качествени футболисти. Трябва да изглеждаме по най-добрия начин, за да спечелим“, завърши Хулио Веласкес.

"Според мен бе един доста тежък мач, въпреки резултатите, Арда е добър отбор с добри футболисти. Успяхме да се адаптираме към терена и показахме зряла игра, която заслужаваше трите точки“, коментира пък Георги Костадинов.

„Левски върви напред, тъй като в съблекалнята всяко момче е лидер на всяка позиция. Играчите показват израстване както на, така и извън терена. Израстването ще си проличи с течение на времето. Знаем, че излизаме срещу добър отбор (б.р. ЦСКА), за нас най-важни са трите точки, важното е да зарадваме тази многобройна публика, която не спира да ни подкрепя във всеки мач“, каза още Костадинов.