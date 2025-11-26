Левски лети в Първа лига. Глобално погледнато "сините" категорично играят най-добрия футбол в елита от началото на сезона, а доказаха това и преди няколко дни, когато пометоха Монтана с 5:1 на "Огоста". Впечатляващата игра на момчетата на Хулио Веласкес някак остава на заден план работата на "Герена" по отношение на статичните положения. Бърз анализ на това 5:1 над Монтана показва, че четири от петте попадения на "сините" са вкарани именно след стандартни ситуации - един от дузпа, два след фал и един след корнер.

"Мач Телеграф" сравни цифрите по отношение на статичните положения до 16 кръг този сезон и предния, в който най-голямата гордост в играта на Левски бяха именно стандартните ситуации. Тогава треньор на "сините" беше Станислав Генчев, който залагаше много на статичните положения пред вратата на съперника и дори в един момент се стигна дотам, че Левски рядко вкарваше гол от игра.

