Има едно нещо, по което поне към днешна дата Хулио Веласкес и Станимир Стоилов много си приличат. И това е начинът, по който протекоха първите две вечни дербита, в които двамата бяха треньори на Левски. Получиха се мачове еднакви почти като сиамски близнаци, а крайните резултати също се повториха едно към едно. Първите сблъсъци и на двамата срещу ЦСКА приключиха при 2:2. И в двата случая „червените“ водеха с 2:0, а „сините“ успяваха с два гола през второто полувреме на мача да се доберат до равенства. При Стоилов това бе дербито на 17 октомври 2004 година. Това беше първият сблъсък между двата гранда на стадион „Васил Левски“ след 5 години пауза, в които съоръжението беше в продължителен и мъчителен ремонт. Преди почивката ЦСКА поведе с гол на Стойко Сакалиев с шут извън наказателното поле и грешка на вратаря Димитър Иванков. В края на първата част Христо Янев покачи на 2:0 от дузпа. След това обаче „сините“ успяха да се вдигнат и първо намалиха чрез Димитър Телкийски, а малко след това с негова асистенция Даниел Боримиров изравни. Левски пък в последните 5 минути доигра мача с 10 души след като за втори жълт картон съдията Антон Генов изгони Елин Топузаков. При Хулио Веласкес пък първото дерби бе малко по-драматично. Откриващият гол за ЦСКА пак дойде след грешка на „сините“ - този път допусната от Кристиан Димитров и наказана от Йоанис Питас. 6 минути преди края с далечен удар Петко Панайотов покачи на 2:0 и тимът на Веласкес изглеждаше обречен.

