И нтересна тенденция се наблюдава в мачовете на Черно море от началото на сезона. И тя е, че процентът спечелени точки като домакин и гост е абсолютно еднакъв. И на „Тича“, и при визити тимът на Илиан Илиев е взел 11 точки от 18 възможни, което прави 61,11%.

Така домът на „моряците“, който дълго време се славеше като непревземаема крепост, изглежда, че не носи толкова голяма предимство на Черно море, колкото в последните години. Варненци продължават да губят трудно на „Тича“, но равенствата в последната година зачестиха. А ако се преследват големи цели, загубата дори на две, а не на три точки, пак е сериозна. През 21-и век Черно море дълго време имаше репутацията на домакински отбор. През всички тези години процентът спечелени точки у дома се движеше между два, а понякога дори три пъти повече от тези при визити. Най-гигантската разлика беше в първия сезон на Илиан Илиев в клуба – 2004/05. Тогава отборът му взе точно 6 пъти повече точки на „Тича“, отколкото на чужд терен.

Единственото първенство, в което Черно море бе по-силен като гост бе 2017/18. Тогава обаче Илиан Илиев не води отбора от първия мач до последния, а дойде в клуба през зимната пауза. А през 2023/24 изпусна само две точки на „Тича“ и взе 96,3% от възможните.

