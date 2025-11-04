М ладите „армейци“ от ЦСКА U9 завоюваха първото място на турнира Fast Football, проведен в град Костинброд. Водени от своя наставник Калоян Радков, "червените" таланти демонстрираха увереност, борбеност и силен колективен дух, похвалиха се от клуба.

В груповата фаза отборът постигна три убедителни победи, които му осигуриха място във финалните етапи на надпреварата. В решаващия двубой ЦСКА се наложи над Левски с категоричното 4:0.

"Поздравления за децата и техния треньор", написаха от ЦСКА.

По този начин малките "армейци" надъхаха батковците си преди Вечното дерби в събота.