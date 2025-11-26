Б ританският аристократ Бенджамин Слейд , който е на път да навърши 80 години, обяви световен конкурс за намиране на булка. Той е готов да плаща на сватовници и брачни посредници по 50 000 паунда годишно за търсенето им.

Основното изискване към избраницата е тя да даде на Слейд мъжки наследник, или за предпочитане двама. В противен случай титлата баронет на Бенджамин няма да премине към следващото поколение. А другите роднини ще трябва да плащат огромни данъци върху наследството.

Но първо кандидатите ще трябва да преминат през сито за подбор с много фина мрежа. Аристократът изложил дълъг списък с условия. Булката трябвало да може да борави с пистолет, да се наслаждава на бални танци, бридж и табла, предава Daily Mail.

Бъдещата лейди Слейд също трябва да притежава отлични организационни умения, тъй като ще управлява имението. Младоженецът ще даде предимство на жена с юридическо образование и счетоводно образование. Желателно е тя да има лиценз за пилот на хеликоптер.

Всичко това са плюсове за кандидатите, но какви минуси няма да толерира баронетът? Слейд силно посъветвал наркозависимите и алкохолиците да не отговарят на обявата му – това е очевидно. Той добавил родените под знака на Скорпион към своя „черен списък“. Очевидно е забелязал някои несъответствия в зодиите. Булките, по-ниски от 167 см, ще бъдат незабавно изхвърлени.

Всички читатели на вестник Guardian предварително бяха изключени , тъй като медията подкрепя ляво-либерални възгледи, които очевидно са чужди на баронета.

Следващото изискване е донякъде необяснимо: аристократът „затворил вратата“ за всеки, роден в държава, чието име започва с „И“ и чието знаме съдържа зелено. Баронетът също така изключил от селекцията жени, родени в Шотландия.

Жените от страни, където „не носят палта през зимата“, нямат никакъв шанс. Накрая Бенджамин заявява: „Не ме интересуват канадци, американци, германци или северноевропейци. Не мисля, че бракът с ескимос е за мен. Просто ми трябва мило, обикновено селско момиче, което познава и разбира живота“.

Но кой всъщност е младоженецът? Той е роднина на кралското семейство. Звучи малко сложно обаче: преди четиринадесет поколения неговият прапрадядо се оженил за племенницата на кралицата, Джейн Сиймур, една от съпругите на крал Хенри VIII.

Слейд притежава обширно семейно имение от 13-ти век в Съмърсет. Имотът с 13 спални е заобиколен от 800 хектара земя, включително 4 хектара поддържан парк. Езера, гори, ферми, орехови горички, овощни градини.